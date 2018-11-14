Водитель, сбивший четырех человек на тротуаре в Екатеринбурге, заявил, что его "подрезали"

Полицейские установили личность водителя, сбившего четырех человек на тротуаре в Екатеринбурге. Сам он заявил, что его "подрезали".

Напомним, все случилось сегодня рано утром на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. По данным ГИБДД, водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой был двухлетний ребенок, и мужчину. Сообщалось, что ребенок находится в коме.

Позднее в Горздраве уточнили, что пострадавших четверо. Сам водитель иномарки уверял, что якобы перепутал педали, пытаясь выехать из пробки.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, личность мужчины уже установлена - им оказался местный житель по имени Владимир.

"Водительские права он получил в 1999 году, злостным нарушителем не является. Имеет за это время два административных наказания. Инспекторам ДПС он пояснил, что его якобы "подрезала" другая машина, после чего он выехал на тротуар и перепутал педали газа и тормоза. Впоследствии он наехал на пешеходов, протаранил крыльцо магазина и ограждение, после чего врезался в столб. Его направили на медицинское освидетельствование, чтобы проверить, есть ли в его крови алкоголь", - отметил полковник Горелых.

По его данным, водитель от госпитализации отказался.

"На место выезжали три реанимационные бригады и несколько нарядов ДПС во главе с начальником ГИБДД Екатеринбурга Вадимом Буйдалиным. По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение, которое будет зависеть от медицинского заключения экспертов о степени тяжести травм, причиненных пострадавшим", - добавил Валерий Горелых.

Напомним, Следственный комитет уже поставил вопрос о передаче им материала полицейской проверки по факту аварии на тротуаре.