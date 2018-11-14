14 Ноября 2018
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Опубликовано фото и видео допроса водителя, специально сбившего людей на тротуаре в Екатеринбурге

Следственный комитет опубликовал фотографию и видеокадры допроса водителя, подозреваемого в покушении на убийство нескольких человек в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось сегодня рано утром на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. По данным ГИБДД, водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Сообщалось, что ребенок находится в коме.

Сам владелец иномарки сначала уверял, что якобы перепутал педали, пытаясь выехать из пробки. Потом он заявил, что его "подрезали".

ДТП, Фурманова - 8 Марта, подозреваемый(2018)|Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Подозреваемый

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, водителем оказался мужчина 1968 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В следствии установили, что его действия носили умышленный характер.

С учетом тяжести преступления СКР будет ходатайствовать перед судом об избрании для водителя меры пресечения в виде заключения под стражу. Руководитель следственного управления СК России по Свердловской области Михаил Богинский лично следит за ходом расследования.

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

Место ДТП

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Опубликовано фото и видео допроса водителя, специально сбившего людей на тротуаре в Екатеринбурге

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Теги: водитель, СКР, дело, сбил, тротуар, фото, Екатеринбург



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