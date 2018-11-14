Опубликовано фото и видео допроса водителя, специально сбившего людей на тротуаре в Екатеринбурге

Следственный комитет опубликовал фотографию и видеокадры допроса водителя, подозреваемого в покушении на убийство нескольких человек в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось сегодня рано утром на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. По данным ГИБДД, водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Сообщалось, что ребенок находится в коме.

Сам владелец иномарки сначала уверял, что якобы перепутал педали, пытаясь выехать из пробки. Потом он заявил, что его "подрезали".

Подозреваемый

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, водителем оказался мужчина 1968 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В следствии установили, что его действия носили умышленный характер.

В рамках уголовного дела о покушении на убийство следователи СКР допрашивают водителя «Хонды», совершившего наезд на пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге pic.twitter.com/L7vcAze07w — Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 ноября 2018 г.

С учетом тяжести преступления СКР будет ходатайствовать перед судом об избрании для водителя меры пресечения в виде заключения под стражу. Руководитель следственного управления СК России по Свердловской области Михаил Богинский лично следит за ходом расследования.

Место ДТП