Сегодня водителя, который устроил страшную аварию в Екатеринбурге, могут арестовать

В Екатеринбурге суд может уже сегодня принять решение об аресте водителя, который устроил страшное ДТП на перекрестке, в результате чего пострадали четверо человек, в том числе маленький ребенок. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, ходатайство о заключении мужчины под стражу на 2 месяца подадут в Ленинский суд сегодня, а материалы, предположительно, будут рассмотрены после 15.00.

Напомним, что происшествие случилось рано утром 14 ноября на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. По данным ГИБДД, водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Сообщалось, что ребенок находится в коме.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство двух или более лиц".