"Хватаемся за каждый шанс". Ребёнок, который пострадал в ДТП на Фурманова в Екатеринбурге, пришёл в сознание

Мальчик, пострадавший вместе с мамой в жутком ДТП на Фурманова, пришёл в себя. Как сообщил отец ребенка Павел у себя на странице в социальной сети "Вконтакте", у жены восстанавливаются легкие, но врачи до сих пор оценивают её состояние, как тяжёлое, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сын пришел в сознание, но сознанием это сложно назвать. Это второе рождение. И очень медленное. И без прогнозов. Не для слабонервных. Вчера приезжал батюшка, покрестили. Не теряем надежд. Хватаемся за каждый шанс. Молюсь изо всех сил", - пишет уралец.

По его словам, жена уже начала есть нормальную еду. Врачи обнаружили у неё травму позвоночника.

Павел также рассказал и о состоянии третьего пострадавшего, которого прооперировали и перевели в общую палату.

"Испытания не из легких. Причём по вине тех, кто "по ошибке" выдает права больным людям. И больных людей, которые не понимают ответственности. Пожалуйста, не пускайте больных и пьяных за руль", - пишет он.

Напомним, что 14 ноября водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Водителю Владимиру Пузыреву предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц, ранее суд отправил его в СИЗО на два месяца. Обжаловать своё арест у него не получилось.