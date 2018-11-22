22 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

Водитель, наехавший на толпу людей в Екатеринбурге, обжаловал свой арест

Житель Екатеринбурга Владимир Пузырев, заключенный под стражу за покушение на убийство нескольких человек, обжаловал свой арест.

Напомним, 14 ноября водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Водителю - Владимиру Пузыреву - было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц.

Суд отправил его в СИЗО на два месяца. Сам обвиняемый настаивал на домашнем аресте.

Владимир Пузырев, обвиняемый в ДТП на 8 марта-Фурманова в Екатеринбурге(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на арест Пузырева подана апелляция. Она будет рассмотрена облсудом завтра, 23 ноября.

Напомним, ранее Следственный комитет запросил у екатеринбургских водителей видео жуткой аварии на Фурманова.

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

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Водитель, наехавший на толпу людей в Екатеринбурге, обжаловал свой арест

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Теги: водитель, сбил, арест, Екатеринбург



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