Водитель, наехавший на толпу людей в Екатеринбурге, обжаловал свой арест

Житель Екатеринбурга Владимир Пузырев, заключенный под стражу за покушение на убийство нескольких человек, обжаловал свой арест.

Напомним, 14 ноября водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Водителю - Владимиру Пузыреву - было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц.

Суд отправил его в СИЗО на два месяца. Сам обвиняемый настаивал на домашнем аресте.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на арест Пузырева подана апелляция. Она будет рассмотрена облсудом завтра, 23 ноября.

Напомним, ранее Следственный комитет запросил у екатеринбургских водителей видео жуткой аварии на Фурманова.