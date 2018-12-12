"Динамика есть". Ребенок, пострадавший в жутком ДТП на Фурманова, начал говорить

Двухлетний малыш, который стал одним из пострадавших в аварии на улице Фурманова в Екатеринбурге, начинает поправляться. О состоянии здоровья ребенка рассказал его отец Павел на странице "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU

"Ванечка говорит отдельные слова, понимает обращённую речь, отвечает. Есть некоторые проблемы, надеюсь, мы с ним их победим. Нужно время, упорство и вера", - сообщил Павел.

По его словам, второй пострадавшей – матери двухлетнего ребенка – завтра будут делать операцию и, возможно, женщину выпишут к новому году. Мужчине, который тоже пострадал в ДТП, сделают операцию уже сегодня, впереди у него около года реабилитации.

Напомним, что страшное ДТП произошло в Екатеринбурге 14 ноября - водитель Honda CR-V выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Водителю Владимиру Пузыреву предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц, ранее суд отправил его в СИЗО на два месяца.