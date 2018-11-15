Пострадавшие в жуткой аварии на Фурманова в Екатеринбурге до сих пор в реанимации

В Екатеринбурге жертвы страшной аварии, которая произошла 14 ноября на Фурманова, до сих пор находятся в реанимации. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского управления здравоохранения, у всех пострадавших стабильно тяжелое состояние.

"Все находятся в тяжелом состоянии, ребенок стабильно в тяжелом состоянии, двое других взрослых также в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких", - добавили в горздраве.

Напомним, авария произошла рано утром 14 ноября на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. По данным ГИБДД, водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Следователи возбудили на водителя уголовное дело о покушении на убийство, решение об аресте мужчины суд может принять уже сегодня.