"Перепутал педали": водитель объяснил, почему сбил людей на тротуаре в Екатеринбурге

В ГИБДД рассказали подробности сегодняшней аварии в Екатеринбурге, где автомобиль внезапно вылетел на тротуар. Пострадали три человека, ребенок - в коме.

Напомним, все случилось рано утром на перекрестке улиц Фурманова и 8 марта. Ранее сообщалось, что водитель стал сбивать людей, после чего врезался в светофор.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, по предварительной информации, водитель Honda CR-V при движении по улице Фурманова со стороны Сурикова в сторону 8 Марта допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой находился двухлетний ребенок, и мужчину.

"С места происшествия пострадавшие были доставлены в больницу. У женщины диагностирован перелом позвоночника, ребенок в состоянии комы. У мужчины открытый перелом ноги. Что касается водителя, явных признаков опьянения у него нет. Сам он пояснил, что перепутал педали, пытаясь выехать из затора", - рассказали в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.