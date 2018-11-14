14 Ноября 2018
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"Перепутал педали": водитель объяснил, почему сбил людей на тротуаре в Екатеринбурге

В ГИБДД рассказали подробности сегодняшней аварии в Екатеринбурге, где автомобиль внезапно вылетел на тротуар. Пострадали три человека, ребенок - в коме.

Напомним, все случилось рано утром на перекрестке улиц Фурманова и 8 марта. Ранее сообщалось, что водитель стал сбивать людей, после чего врезался в светофор.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, по предварительной информации, водитель Honda CR-V при движении по улице Фурманова со стороны Сурикова в сторону 8 Марта допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой находился двухлетний ребенок, и мужчину.

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

"С места происшествия пострадавшие были доставлены в больницу. У женщины диагностирован перелом позвоночника, ребенок в состоянии комы. У мужчины открытый перелом ноги. Что касается водителя, явных признаков опьянения у него нет. Сам он пояснил, что перепутал педали, пытаясь выехать из затора", - рассказали в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

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"Перепутал педали": водитель объяснил, почему сбил людей на тротуаре в Екатеринбурге

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Теги: Фурманова, 8 Марта, ДТП, Екатеринбург, водитель



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Ранее 14.11.2018 07:39 Мск В Екатеринбурге автомобиль выехал на тротуар и стал сбивать людей

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