Число пострадавших в страшном ДТП на тротуаре в Екатеринбурге увеличилось

Число пострадавших в страшной аварии в Екатеринбурге увеличилось.

Напомним, все случилось сегодня рано утром на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. По данным ГИБДД, водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Сообщалось, что ребенок находится в коме.

По уточненным данным, жертв больше. Как сообщили Накануне.RU в управлении здравоохранения Екатеринбурга, пострадавших четверо - это трое взрослых и ребенок. Все они госпитализированы в лечебные учреждения с различными травмами. Однако каких-либо подробностей в Горздраве рассказывать не стали, пояснив, что по закону должно быть согласие пострадавших на то, чтобы давать врачебные комментарии.

Напомним, сам водитель иномарки уверяет, что перепутал педали, пытаясь выехать из пробки. По предварительным данным, он был трезв.