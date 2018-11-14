14 Ноября 2018
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Число пострадавших в страшном ДТП на тротуаре в Екатеринбурге увеличилось

Число пострадавших в страшной аварии в Екатеринбурге увеличилось.

Напомним, все случилось сегодня рано утром на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. По данным ГИБДД, водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Сообщалось, что ребенок находится в коме.

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

По уточненным данным, жертв больше. Как сообщили Накануне.RU в управлении здравоохранения Екатеринбурга, пострадавших четверо - это трое взрослых и ребенок. Все они госпитализированы в лечебные учреждения с различными травмами. Однако каких-либо подробностей в Горздраве рассказывать не стали, пояснив, что по закону должно быть согласие пострадавших на то, чтобы давать врачебные комментарии.

Напомним, сам водитель иномарки уверяет, что перепутал педали, пытаясь выехать из пробки. По предварительным данным, он был трезв.

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

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Число пострадавших в страшном ДТП на тротуаре в Екатеринбурге увеличилось

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Теги: тротуар, ДТП, пострадавшие, Екатеринбург



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Ранее 14.11.2018 10:36 Мск Водителем, сбившим четырех человек на тротуаре в Екатеринбурге, хочет заняться Следственный комитет

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Ранее 14.11.2018 07:39 Мск В Екатеринбурге автомобиль выехал на тротуар и стал сбивать людей

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