Ребенка, пострадавшего в жутком ДТП на Фурманова в Екатеринбурге, готовят к операции

В Екатеринбурге три человека, пострадавшие в страшном ДТП на улице Фурманова, все еще находятся в реанимации. Двухлетнего ребенка, который стал одной из жертв аварии, сейчас готовят к операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского управления здравоохранения.

"У ребенка стабильно тяжелое состояние, без ухудшений, его готовят к следующему этапу оперативного вмешательства на завтра", - прокомментировали в пресс-службе.

У матери ребенка и еще одного пешехода состояние здоровья - стабильно тяжелое: мужчина находится сейчас на самостоятельном дыхании, а вот женщина – на искусственной вентиляции легких. В горздаве отмечают, что у всех пострадавших имеются множественные повреждения, как внутренние, так и внешние.

Напомним, что происшествие случилось 14 ноября - водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Водителю - Владимиру Пузареву предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц, ранее суд отправил его в СИЗО на 2 месяца.