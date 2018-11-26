26 Ноября 2018
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"Ждём, когда он проснётся". Уралец рассказал о состоянии жены и ребёнка, которые пострадали в ДТП на Фурманова

Житель Екатеринбурга Павел рассказал о состоянии жены и ребёнка, которые пострадали в жутком ДТП на Фурманова. Как пишет мужчина на свой странице в социальной сети "ВКонтакте", женщина пришла в сознание, а мальчик пережил две операции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Жена очень хочет говорить, но находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Дышать самостоятельно не может. Все усложняется тем, что сломано три ребра и пришлось удалить несколько внутренних органов. И иммунитет конечно снижен. Ослаблен кишечник. По последним данным позвоночник у нее цел. Сломана левая рука", - пишет уралец. По его словам, состояние стабильно тяжёлое.

Что касается мальчика, то у него целы руки и ноги, пострадала только голова.

"ЧМТ, УГМ. Две операции. Пока без подробностей. Медикаментозную кому сейчас снижают до минимума. Ждем, когда сознание восстановится, и он проснется. Тут опять никаких прогнозов", - заявил отец ребёнка.

С сегодняшнего дня он и бабушка будут читать ему сказки. "Говорят, так процесс пойдет быстрее", - добавил он.

Павел Норицын также нашёл адвоката, продолжается работа по следствию.

Напомним, что 14 ноября водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Водителю - Владимиру Пузыреву предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц, ранее суд отправил его в СИЗО на два месяца. Обжаловать своё арест у него не получилось. Облсуд оставил решение первой инстанции в силе.

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

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"Ждём, когда он проснётся". Уралец рассказал о состоянии жены и ребёнка, которые пострадали в ДТП на Фурманова

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Теги: авария, улица Фурманова, ДТП, пострадавшие, ребенок



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