"GTA-водителя", сбившего женщину с коляской в Екатеринбурге, отправили в ИВС. Он "ушел в себя"

Владимир Пузырев, сбивший 14 ноября людей на перекрестке улиц Фурманова и 8 марта в Екатеринбурге, отправлен под арест.

Как передает корреспондент Накануне.RU, суд отказал в его ходатайстве назначить ему домашний арест и отправил в ИВС до 13 января.

Как стало известно, Пузыреву предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Сам подозреваемый не отвечал на вопросы представителей прессы, как и его адвокат, и никак не пояснил причины произошедшего ДТП. Ранее появлялась информация, что он перепутал педали, однако его "Хонда" пронеслась по тротуару около 300 м, и в СКР заявили, что Пузырев умышленно наехал на людей - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину.