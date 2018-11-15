15 Ноября 2018
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"GTA-водителя", сбившего женщину с коляской в Екатеринбурге, отправили в ИВС. Он "ушел в себя"

Владимир Пузырев, сбивший 14 ноября людей на перекрестке улиц Фурманова и 8 марта в Екатеринбурге, отправлен под арест.

Как передает корреспондент Накануне.RU, суд отказал в его ходатайстве назначить ему домашний арест и отправил в ИВС до 13 января.

Как стало известно, Пузыреву предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Сам подозреваемый не отвечал на вопросы представителей прессы, как и его адвокат, и никак не пояснил причины произошедшего ДТП. Ранее появлялась информация, что он перепутал педали, однако его "Хонда" пронеслась по тротуару около 300 м, и в СКР заявили, что Пузырев умышленно наехал на людей - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину.

Владимир Пузырев, обвиняемый в ДТП на 8 марта-Фурманова в Екатеринбурге(2018)|Фото: Накануне.RU

Владимир Пузырев, обвиняемый в ДТП на 8 марта-Фурманова в Екатеринбурге(2018)|Фото: Накануне.RU

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"GTA-водителя", сбившего женщину с коляской в Екатеринбурге, отправили в ИВС. Он "ушел в себя"

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Теги: Владимир Пузырев, ДТП, хонда



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