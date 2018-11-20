20 Ноября 2018
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Известный екатеринбургский адвокат про ДТП на Фурманова: виновника аварии арестовали незаконно

Известный адвокат из Екатеринбурга Сергей Колосовский опубликовал на своей странице в Facebook пост о страшной аварии, которая произошла 14 ноября на Фурманова. По мнению адвоката, виновника ДТП – Владимира Пузырева арестовали незаконно.

Он считает, что в соответствии с законом, действия водителя подлежат квалификации по части 1 статьи 264 УК – нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, что грозит наказанием до двух лет лишения свободы.

"С некоторой натяжкой – но в пределах разумного допуска, можно квалифицировать все три травмы, как три последовательных нарушения – тогда наказание составит до 3 лет. Это все", - заявляет адвокат.

По его словам, в данной ситуации нужно было хорошо разобраться и не делать "резкие незаконные движения с арестом водителя".

Отметим, что ранее в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство двух или более лиц", его арестовали на 2 месяца. Напомним, что Пузанков наехал на трех пешеходов на тротуаре - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Все пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Однако Сергей Колосовский предполагает, что причиной таких действий водителя стала его болезнь.

"Была причина и странной остановке на проезжей части, и последующей безумной езде по тротуару – это болезнь. То, что с такой болезнью, лишенный прав, он полез за руль, это еще одно нарушение ПДД, плюсом к собственно езде на тротуаре – что в целом все равно ст. 264 УК", - считает Колосовский.

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Известный екатеринбургский адвокат про ДТП на Фурманова: виновника аварии арестовали незаконно

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Теги: авария, ДТП, водитель, Фурманова



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