14 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге автомобиль выехал на тротуар и стал сбивать людей

Сегодня утром в Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар. Есть пострадавшие.

ДТП случилось на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. Очевидцы сообщают, что на месте находится несколько машин реанимации, а также пожарные и полиция. В соцсетях пишут, что пострадали три человека, в том числе ребенок.

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

Корреспондент Накануне.RU, который находится на месте событий, выяснил, что водитель выехал на тротуар и стал сбивать людей, после чего врезался в светофор. На месте лежит раздавленная коляска, судьба ребенка пока неизвестна. Из разговоров сотрудников ГИБДД удалось узнать, что водитель был трезв. При этом он не может пояснить, почему это произошло.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

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В Екатеринбурге автомобиль выехал на тротуар и стал сбивать людей

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Теги: автомобиль, тротуар, ДТП, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 14.11.2018 08:22 Мск "Перепутал педали": водитель объяснил, почему сбил людей на тротуаре в Екатеринбурге

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