В Екатеринбурге автомобиль выехал на тротуар и стал сбивать людей

Сегодня утром в Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар. Есть пострадавшие.

ДТП случилось на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. Очевидцы сообщают, что на месте находится несколько машин реанимации, а также пожарные и полиция. В соцсетях пишут, что пострадали три человека, в том числе ребенок.

Корреспондент Накануне.RU, который находится на месте событий, выяснил, что водитель выехал на тротуар и стал сбивать людей, после чего врезался в светофор. На месте лежит раздавленная коляска, судьба ребенка пока неизвестна. Из разговоров сотрудников ГИБДД удалось узнать, что водитель был трезв. При этом он не может пояснить, почему это произошло.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.