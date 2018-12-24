Пострадавшая в ДТП на Фурманова девушка готовится к выписке

Пострадавшие в жестокой аварии на улице Фурманова в Екатеринбурге женщина и ее двухлетний сын идут на поправку. Екатерину готовят к выписке из больницы уже на этой неделе, передает корреспондент Накануне.RU

"Катя ходит сама. Пока только по палате и коридору, но уже уверенно. Поражаюсь ее оптимизму и силе духа. Температурит немного, но врачи хотят выписать ее на неделе. Дома и стены помогают (и больничных инфекций нет)", - написал на своей странице во "ВКонтакте" муж Екатерины и отец малыша Павел.

По его словам, ребенок тоже медленно идет на поправку, врачи планируют перевести его в неврологическое отделение детской городской больницы №9.

"Ваня медленно, но уверенно борется. Ест хорошо, все понимает, всех узнает, есть все эмоции. С каждым днем новые небольшие победы", - добавил Павел.

Напомним, что страшное ДТП произошло в Екатеринбурге 14 ноября - водитель Honda CR-V выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Водителю Владимиру Пузыреву предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц, ранее суд отправил его в СИЗО на два месяца.