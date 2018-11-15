Водитель, наехавший на толпу людей в Екатеринбурге, попросился под домашний арест

Владимир Пузырев, который 14 ноября утром на "Хонде" снес толпу людей в Екатеринбурге, доставлен в суд. Следствие ходатайствует о его аресте. Сам он попросил исключить СМИ из участия в процессе и избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемый сослался на то, что в ДТП пострадали несовершеннолетние, и на врачебную тайну, поэтому попросил закрыть процесс от СМИ. Суд поддержал это. Далее заседание продолжилось без участия прессы.

Как выяснилось, Пузырев нигде не работает, живет и прописан в Екатеринбурге.

Напомним, что происшествие случилось рано утром 14 ноября на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. По данным ГИБДД, водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. В СКР заявили, что водитель сделал это умышленно. По некоторым данным, он пронесся около 300 м по тротуару. Сообщалось, что ребенок находится в коме.