15 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

Водитель, наехавший на толпу людей в Екатеринбурге, попросился под домашний арест

Владимир Пузырев, который 14 ноября утром на "Хонде" снес толпу людей в Екатеринбурге, доставлен в суд. Следствие ходатайствует о его аресте. Сам он попросил исключить СМИ из участия в процессе и избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемый сослался на то, что в ДТП пострадали несовершеннолетние, и на врачебную тайну, поэтому попросил закрыть процесс от СМИ. Суд поддержал это. Далее заседание продолжилось без участия прессы.

Как выяснилось, Пузырев нигде не работает, живет и прописан в Екатеринбурге.

Владимир Пузырев, обвиняемый в ДТП на 8 марта-Фурманова в Екатеринбурге(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что происшествие случилось рано утром 14 ноября на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. По данным ГИБДД, водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. В СКР заявили, что водитель сделал это умышленно. По некоторым данным, он пронесся около 300 м по тротуару. Сообщалось, что ребенок находится в коме.

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

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Водитель, наехавший на толпу людей в Екатеринбурге, попросился под домашний арест

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Теги: Владимир Пузырев, ДТП, хонда



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