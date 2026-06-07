Суд изъял участок дроппера, на чью карту Лариса Долина переводила деньги мошенникам

Суд изъял участок дроппера, на чью карту Лариса Долина переводила деньги мошенникам, сообщает 112.



В Татарстане суд обратил взыскание на земельный участок площадью 787 квадратных метров, принадлежащий одной из женщин, через чьи счета проходили деньги певицы. Ранее по иску Долиной с нее взыскали 13 миллионов рублей неосновательного обогащения и более 1,8 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.



Теперь участок оценят и выставят на торги. Вырученные средства направят на погашение долга.

Напомним, ранее певица Лариса Долина снизила до 114 миллионов рублей требования по иску к мошенникам, осужденным за аферу с квартирой в Хамовниках. Ранее речь шла о сумме в 176 миллионов рублей.

Первое заседание по существу назначено на 30 апреля. Ответчиками выступают курьер Анжела Цырульникова, а также ее подельники Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. 28 ноября 2025 года четверо фигурантов был осуждены за мошенничество в особо крупном размере. За Долиной признано право на возмещение ей имущественного вреда.