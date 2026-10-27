Фигуранты дела Долиной обжаловали иск на 114 млн рублей

Двое осужденных за мошенничество с квартирой певицы Ларисы Долиной подали апелляционную жалобу на взыскание с них по гражданскому иску более 114 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В сентябре Лефортовский суд Москвы обязал Анжелу Цырульникову и Андрея Основу солидарно выплатить певице 114 млн 120 тыс. рублей и госпошлину 335 тыс. рублей. Дела Дмитрия Леонтьева (убыл в зону СВО) и Артура Каменецкого выделили в отдельное производство, поэтому ответчиками стали двое.

Напомним, в 2024 году Долина пострадала от телефонных мошенников с Украины: перевела сбережения и продала квартиру. Хамовнический суд признал сделку недействительной, но Верховный суд в декабре 2025 года оставил право собственности за покупателем Полиной Лурье, а Мосгорсуд обязал Долину выселиться.