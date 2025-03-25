Мусорный полигон в Сысерти мешает повышению демографии. Пикеты у резиденции губернатора продолжаются

Жительница Екатеринбурга вышла в одиночный пикет к резиденции губернатора Евгения Куйвашева, протестуя против строительства мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" в Сысертском районе. По ее словам, перевод сельхозземель в промзону ради мусорного полигона не воодушевляют население на повышение демографии.

"В Сысертском районе у меня дача, огород. В моей семье пятеро детей и уже трое внуков. Наше государство агитирует нас - граждан России решать демографические проблемы, рожать детей. Чем мы их будем кормить, если повсеместно на сельхозземлях мы сейчас видим либо строительство каких-то объектов, либо их отдают под жилую застройку и коттеджные поселки? Либо, как в Сысертском районе, массово земли переводятся в другие категории, в том числе, под строительством мусорного полигона. Все рядом будет отравлено. Чистый воздух и чистая питьевая вода - это базовые потребности. Почему наша местная власть не защищает нас, наши интересы? Почему в угоду сиюминутной выгоде земли сельскохозяйственные переводятся в промзону? Дайте нам растить детей, внуков и выращивать продукты!" - заявила Александра.

В середине февраля стало известно, что земли сельхозназначения у деревни Андреевка, на которых местные власти стремятся построить мусоросортировочный завод, все же переводят в промышленную зону. В документе сказано, что распоряжение подписано "в связи с отсутствием иных вариантов их размещения в границах Сысертского муниципального округа Свердловской области". Напомним, что по словам местных и региональных властей, в "финале" участвовало 26 участков, однако ни общественности, ни активистам полный список так никто и не предоставил.

На фоне этого региональные власти сообщили о планах ввести в 2025 году в оборот около 10 тыс. га земель сельхозназначения. Жители Сысертского района уже высказались на этот счет, отметив нелогичность или, по их словам, даже скрытый мотив властей, которые изымают плодородные сельхозземли в их муниципалитете, а на севере региона "вводят в оборот участки, на которых отродясь ничего не росло".