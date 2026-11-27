США временно отложили вывод части войск из Европы

США уведомили союзников по НАТО об отсрочке публикации плана сокращения военного присутствия в Европе.

Как пишет Politico, публикация планировалась к 1 декабря. Сокращение военного присутствия является частью стратегии разворота к Индо-Тихоокеанскому региону. Цель — передать европейским странам основную ответственность за свою оборону. Сейчас в Европе дислоцировано около 80 тыс. американских военнослужащих, преимущественно в Германии, Италии и Британии.

Эксперты связывают задержку с рассмотрением предложений европейских стран по замещению американских контингентов собственными силами, а также с нестабильностью вокруг фигуры министра обороны Пита Хегсета. Другим фактором является улучшение отношений между США и НАТО на фоне готовности союзников увеличивать расходы на оборону. То есть страны ЕС готовы платить больше на оборону - и США теперь готовы подумать.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает разные варианты сокращения: от вывода 25 тыс. человек (около трети контингента) до более локального сокращения на 5 тыс. человек, которое затронет преимущественно Германию. При этом планируется усилить присутствие США на восточном фланге НАТО, включая Польшу.