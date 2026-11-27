Прожиточный минимум в России вырастет в 2027 году

Власти утвердили новые размеры прожиточного минимума на 2027 год - их включили в закон о федеральном бюджете, который одобрил Совет Федерации. Прожиточный минимум на душу населения поднимется с 18 939 рублей до 20 227 рублей.

Чиновники прописали отдельные значения для разных групп. Трудоспособные граждане смогут рассчитывать на 22 047 рублей, пенсионеры - на 17 395 рублей, а дети - на 19 620 рублей. Для сравнения: в 2026 году эти показатели равны 20 644 рублям, 16 288 рублям и 18 371 рублю соответственно. Получается, что повышение планируют для всех категорий, а цифры уже закрепили на законодательном уровне.

Ранее госдума приняла в третьем чтении федеральный бюджет на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов - за документ проголосовали 396 депутатов, 37 воздержались, голосов против не было; бюджет ориентирован на выполнение социальных обязательств, поддержку участников СВО и их семей, обеспечение обороноспособности и достижение национальных целей, включая технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.