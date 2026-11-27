Свердловская область обеспечена топливом: жителей просят заправляться в обычном режиме

Свердловская область обеспечена топливом в необходимом объеме. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным департамента, запасы топлива у крупных поставщиков, которые работают на Среднем Урале, позволяют прогнозировать стабильную ситуацию и в ближайшее время. При необходимости выпадающие объемы компенсируют другие поставщики.

"Ситуативное отсутствие отдельных видов топлива на некоторых заправочных станциях связано с логистическими издержками, в том числе связанными со сложными погодными условиями", - пояснили в ДИП.

По поручению губернатора Дениса Паслера для балансировки топливоснабжения проанализированы товарные потоки и логистические цепочки. Свердловчан призывают заправляться в обычном режиме.

Ранее власти заявляли, что ситуация на топливном рынке Свердловской области остается стабильной.