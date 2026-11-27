В России могут подорожать морепродукты из недружественных стран

В России собрались на треть поднять пошлины на импортные морепродукты.

Вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов заявил в Совфеде, что импортные пошлины на морепродукты из недружественных стран будут увеличены до 35%. Подготовлен законопроект, пишет РИА Новости.

Тему потребления россиянами морепродуктов регулярно поднимают на различных уровнях власти. Например, в октябре 2025 г. президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что россияне едят недостаточно рыбы и морепродуктов.

"Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной Минздравом. Обращаю внимание: в тех странах, где уровень достаточно высокий, и продолжительность жизни увеличивается. У нас сейчас 24 кг на человека получается. Должно быть больше", - отметил глава государства.