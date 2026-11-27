Россия собралась возвысить Турцию до энергохаба

Россия собралась помочь Турции стать региональным центром энергетической торговли.

"Турция сегодня уже играет важную роль в транзите энергетических ресурсов, и мы готовы содействовать становлению Турции как регионального центра энергетической торговли", - сказал вице-премьер РФ Александр Новак на российско-турецком бизнес-форуме.

Политик считает, что энергетика остаётся одним из ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран, пишет ТАСС.