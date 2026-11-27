86% подростков ведут малоподвижный образ жизни

240 млн подростков в возрасте 11-17 лет еженедельно не получают достаточной физической нагрузки. Согласно рекомендациям ВОЗ, подростки должны уделять физической активности умеренной или высокой интенсивности не менее 60 минут в день. Однако лишь 14% школьников выполняют эту норму ежедневно, в то время как остальные 86% ведут малоподвижный образ жизни из-за гаджетов и отсутствия привычки к движению в условиях высокой учебной нагрузки.

Эксперты подчеркивают, что под активностью следует понимать не только спорт, но и любую деятельность в движении. Это помогает психологически и полезно для здоровья. Но подавляющее большинство школьников это игнорируют и мало двигаются. Также отмечается несоответствие школьной программы нормам ВОЗ: 2–3 урока физкультуры в неделю дают лишь 90-135 минут активности, что составляет менее трети необходимого еженедельного объема. Ситуацию усугубляет восприятие физкультуры как малозначимой принудительной вещи.

Для достижения нормы 60 минут в день важно интегрировать движение в повседневную жизнь: ходить пешком до школы, использовать лестницу вместо лифта и заниматься хобби, которое приносит удовольствие, но это не должно быть сидение в телефоне. Только при совмещении школьных занятий и естественных привычек подросток может преодолеть порог малоподвижности.

О гиподинамии подростков говорят много лет в связи с погружением в гаджеты.