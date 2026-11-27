МВД выявило свыше 140 тысяч миграционных нарушений

В ходе операции "Нелегал‑2026" полицейские зафиксировали около 143 тысяч нарушений миграционного законодательства: свыше 100 тысяч - по правилам въезда, выезда и пребывания иностранцев, еще порядка 40 тысяч - по трудовой деятельности.

Число решений о выдворении иностранцев выросло на 80 % по сравнению с прошлым годом - их вынесли более 34 тысяч. Также возбудили 4,2 тысячи уголовных дел и нашли 549 человек, находившихся в розыске.

По словам представителя МВД Ирины Волк, добиться результатов помогли новые инструменты контроля - биометрическая идентификация на границе, пункты миграционного контроля, реестр контролируемых лиц и другие цифровые решения.

В операции "Нелегал‑2025" участвовали МВД РФ, ФСБ России, Росфинмониторинг и профильные службы стран - участниц ОДКБ.

С 2027 года в Пермском крае вырастет стоимость патента для иностранных работников: тем, кто трудится в организациях или у ИП, придется платить 11 700 рублей в месяц вместо нынешних 8,2 тысячи, а работающим у физических лиц - 16 600 рублей; за каждого несовершеннолетнего ребенка добавляется 50% от платежа (5 850 и 8 300 рублей соответственно).