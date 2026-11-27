В Харькове застрелен майор ВСУ

В Харькове в результате огнестрельного ранения погиб 28-летний майор ВСУ, занимавший должность начальника учебно-тренировочного комплекса одного из львовских военных вузов. Он находился в городе в служебной командировке.

Вечером 22 ноября неизвестный в маске подошел к военнослужащему сзади и произвел три выстрела; погибший скончался на месте. Стрелявший был задержан 25 ноября в Могилев-Подольском (Винницкая область). Им оказался 23-летний ранее судимый мужчина. Следствие установило, что он получил заказ на убийство за 15 тыс. долларов. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве по заказу и по предварительному сговору. Местные власти сразу заявили о "российском следе", не приведя доказательств.