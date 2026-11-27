Тимати и Mr. Credo выступят в разные дни на мастер-финале лиги по паделу от RCC

Артисты Тимати и Mr.Credo выступят в разные дни на мастер-финале международной лиги по паделу от RCC. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Мастер-финал Международной лиги по паделу от RCC пройдёт в Екатеринбурге с 3 по 5 декабря. На заключительном турнире подведут итоги четырёх этапов и определят победителя лиги в 2026 году.

На Падел-арене РМК соберутся звёзды этого сезона и лучшие игроки со всего мира. Ожидается, что в Екатеринбург приедут спортсмены из России, Казахстана, Испании, Аргентины, Бразилии, Германии, Парагвая, Уругвая, Камеруна и других стран.

4 декабря на открытии мастер-финала Международной лиги по паделу от RCC выступит Тимати. Это один из самых ярких артистов российской сцены, чьи хиты знает не одно поколение.

А 5 декабря сразу после финальных матчей на сцену выйдет Mr. Credo, прославившийся в конце 1990-х и 2000-х годах танцевальной музыкой с восточными мотивами и загадочным сценическим образом.

"Каждый этап нашей Международной лиги по паделу отличался тем, что на открытии обязательно выступал кто-то из звёзд отечественной эстрады. Мастер-финал – это апогей лиги, и он должен пройти ещё более масштабно. Прошлые турниры показали, что на церемонию открытия и на финалы соревнований приходят много зрителей, поэтому в этот раз мы решили подарить выступления артистов в оба активных дня турнира. На открытии будет Тимати, а на закрытии – Mr. Credo. Так мы создадим праздничное настроение в оба дня и завершим игры ярко и впечатляюще", - рассказала президент Федерации падела Свердловской области и директор Академии падела РМК Дарья Ирха.

Гостей арены также ждёт насыщенная развлекательная программа. В вестибюле организуют активности и розыгрыши эксклюзивного мерча и ценных подарков. Билеты на каждый из концертов поступят в продажу 30 ноября.