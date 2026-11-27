Напомним, что в начале ноября на главу исполкома Народного фронта Свердловской области Вадима Савина было совершено нападение . Расследуется уголовное дело.

Также в новый состав регионального штаба вошли представители учебных заведений, общественных объединений, волонтерских движений и профильные эксперты региона.

Как сообщили Накануне.RU в областном отделении Народного фронта, руководителем регионального исполкома остался Вадим Савин. Сопредседателями регионального штаба избраны:



