Избран новый состав штаба свердловского Народного фронта
В Свердловской области избран новый состав регионального штаба Народного фронта.
Как сообщили Накануне.RU в областном отделении Народного фронта, руководителем регионального исполкома остался Вадим Савин. Сопредседателями регионального штаба избраны:
- Евгений Поляков – ветеран боевых действий, участник специальной военной операции;
- Мирослав Медведев – заместитель директора по персоналу и общим вопросам ОАО "УГМК";
- Александр Иванов – проректор по воспитательной работе УрФУ.
Также в новый состав регионального штаба вошли представители учебных заведений, общественных объединений, волонтерских движений и профильные эксперты региона.
Напомним, что в начале ноября на главу исполкома Народного фронта Свердловской области Вадима Савина было совершено нападение. Расследуется уголовное дело.