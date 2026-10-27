В Геленджике нашли, чем занять пассажиров во время режима "закрытого неба"

Аэропорт Геленджика запустил первый в России коммуникационный сервис для пассажиров, ожидающих вылета во время закрытия воздушного пространства, когда работает режим ограничения полётов.

"Чтобы помочь пассажирам чувствовать себя более комфортно и спокойно в такие моменты, создана интерактивная платформа, объединяющая посетителей терминала. В режиме реального времени пассажиры и гости аэропорта могут знакомиться, обмениваться контактами и общаться друг с другом", - сказал исполнительный директор ООО "Аэропорт Геленджик" Сергей Дяйкин.

Новый сервис – возможность встретить близких по интересам людей, побеседовать с попутчиками или просто найти приятную компанию для чашки кофе. Общение возможно в разделах "Путешествия", "Технологии", "Бизнес и работа", "Знакомства", "Спорт", "Искусство и культура", "Языки", "Семья и дети".

Услуга бесплатна и доступна для всех гостей аэропорта. Сервис работает на базе защищённого соединения и не требует сложной регистрации. Для подключения необходимо навести камеру смартфона на информационный флаер, выдаваемый пассажиру на стойке регистрации, или воспользоваться QR-кодами, размещенными в терминале в местах для сидения, бизнес-зале, магазинах и в точках питания аэропорта, сообщает пресс-служба аэрогавани.