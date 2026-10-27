Внучка экс-мэра Самары Тархова назвала возможное место захоронения убитых родственников

Останки бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены могут находиться на даче матери предполагаемой соучастницы — Таисии Киселевой. Об этом заявила в суде внучка экс-мэра Екатерина Бельская, обвиняемая в убийстве родственников, пишут "Известия".

Издание отмечает, что следователи уже проверяли эту территорию, однако ничего не обнаружили.

Бельская называет себя жертвой манипуляций со стороны семьи Метревели, которая скрылась от следствия. Она заявила, что умысла на убийство у нее не было, а в надругательстве над телами и расчленении она не участвовала.

Напомним, в совершении преступления обвиняются внучка погибших — 31-летняя Екатерина Бельская и 79-летняя Таисия Киселева. Первой инкриминируют убийство, надругательство над телами, мошенничество, кражу, умышленное уничтожение имущества, похищение или повреждение документов, а также их подделку, второй – только кражу. Еще два частника организованной группы находятся в международном розыске.

31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – Виктора Тархова. Полицейские отсмотрели камеры дома, где жили экс-мэр с супругой, и заметили, что в начале января бывший мэр со своей женой зашли к себе в квартиру и больше оттуда не выходили. В ту же квартиру за это время несколько раз приезжала их внучка Екатерина, которая выходила затем с большими пакетами. Она была задержана, а позже дала признательные показания.

Позже СК предъявил обвинение 56-летней уроженке Самарской области Светлане Метревели и ее 25-летнему племяннику Дмитрию в пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги. Они скрываются за рубежом. По версии следствия, Светлана Метревели из-за границы помогала советами и указаниями совершить убийство, а ее племянник и внучка потерпевших отравили пару, расчленили тела и заморозили их азотом. Позже останки тел раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

Затем обвиняемые похитили имущество погибших. Кроме того, использовав поддельные документы, они похитили с банковских счетов убитого средства, начисляемые в качестве дивидендов, и продали автомобиль погибшей при содействии Киселевой. Общая стоимость похищенного и уничтоженного превысила 3 миллиона рублей.