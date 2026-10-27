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Фото: Накануне.RU

Путин: Изгнание России с мирового газового рынка приведёт к издержкам иностранных потребителей

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании VIII саммита глав государств и правительств стран-участниц форума стран-экспортёров газа.

Мероприятие проходит в Центре международной торговли в Москве. По словам главы государства, изначально, 25 лет назад, форум задумывали как экспертно-аналитическую платформу для обмена опытом, оценки и прогнозирования газового рынка.

"Именно так и развивается наш диалог. Без всяких закулисных интриг и попыток манипулировать рынком. В совокупности на долю участников форума приходится 70% мировых запасов природного газа и порядка 40% его глобального экспорта", - сказал Владимир Путин.

Страны-участницы форума вносят заметный вклад в обеспечение мировой энергетической безопасности и сбалансированного развития государств и макрорегионов. Прежде всего, речь идёт о новых центрах экономического роста, о странах Азии, Африки, Латинской Америки. В середине текущего века мировой спрос на газ увеличится до 5,5 трлн "кубов"/год. Международные поставки вырастут примерно в полтора раза – до 1,7 трлн "кубов".

"Роль природного газа как опоры глобальной энергетики, промышленности, да и аграрного сектора, системы международной торговли будет только укрепляться. Это серьёзный вызов для газовой отрасли, особенно с учётом потрясений, которые она сейчас переживает", - сказал Путин.

Мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределённости. Россия является одним из ключевых участников глобального газового рынка.

"Мы занимаем первое место в мире по запасам природного газа и второе – по его добыче. У нас создан уникальный производственный комплекс, который позволяет диверсифицировать поставки газа, развивать его переработку, газохимию", - сказал Путин.

В последние годы российские газовые компании столкнулись с определёнными трудностями, включая ограничения со стороны некоторых стран.

"В этой связи вновь подчеркну: любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка, сдержать развитие этой отрасли в нашей стране имеют серьёзные последствия, прежде всего растущие, запредельные издержки для иностранных конечных потребителей газа: компаний, предприятий, домохозяйств. Именно это мы видим сейчас в Европе, которая сама наносит удар по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей, разрывая долгосрочные контракты", - сказал Путин.

Чтобы решить задачи, которые стоят перед мировой газовой отраслью, нужно не возводить барьеры, а усиливать кооперацию. Россия системно укрепляет свой технологический суверенитет, в том числе в газовой отрасли. Наша страна открыта для сотрудничества, обмена технологическими разработками в газовой сфере, считает президент, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Теги: Форум, газ, Владимир Путин


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