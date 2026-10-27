В Екатеринбурге появится движение "Попечительство о народной трезвости"

В Екатеринбурге появится городское отделение общественно-государственного движения "Попечительство о народной трезвости". Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

Инициатором идеи выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Отметим, что движение существует на уровне региона с 2008 года и уже работает в ряде городов, однако со стороны местной епархии поступило предложение создать отделение и в столице Урала.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, учредительная конференция "Попечительства о народной трезвости" пройдет в уральской столице 28 октября. Активисты движения пропагандируют здоровый образ жизни, являя собой пример эффективного соработничества Церкви, государства и общественных организаций.

"При содействии отделений Попечительства в регионе реализуются проекты: "Областной день трезвости", "Ориентиры жизни/Будь здоров", "Молодежное братство трезвости", "Международный слет трезвости и здоровья", "Здоровое село – территория трезвости". Теперь свое отделение "Попечительства о народной трезвости" появится и в Уральской столице", - сообщает епархия.



В филиалы Попечительства входят представители администрации городов, управлений образования, культуры, здравоохранения, правоохранительных органов и общественных организаций.