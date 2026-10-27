Владимир Путин гарантировал Зеленскому безопасность в случае приезда в Москву

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере активно транслировали желание Владимира Зеленского напрямую переговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

"Может быть, еще на один момент стоило бы обратить внимание. И норвежский премьер, и президент (Финляндии - ред.) транслировали нашему президенту активную заинтересованность Владимира Зеленского переговорить напрямую с нашим руководителем", - заявил он.

ТАСС сообщает, что Владимир Зеленский при желании может приехать в Москву для переговоров, здесь ему будут обеспечены все условия, включая безопасность.

"Пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности", - сказал Ушаков.

Напомним, 20 октября в Осло состоялась встреча американского переговорщика Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским. После этого Уиткофф побывал в Кремле, где переговорил с Путиным. Обсуждается проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби с участием представителей США, России и Украины.

Также стало известно, что ЕС обсуждает назначение спецпредставителя для прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине. Многие дипломаты делают ставку на президента Финляндии Александра Стубба, отмечая его опыт и хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.