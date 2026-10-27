В Москве 16-летний подросток поджег релейный шкаф на железной дороге под давлением мошенников

В Москве 16-летний житель столицы под воздействием психологического давления мошенников повредил объект транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Реутов — Кусково. Об этом Накануне.RU сообщили в линейном управлении МВД России на станции Москва-Курская.

В дежурную часть поступило сообщение от энергодиспетчера о возгорании трансформаторного шкафа на перегоне. Прибывшая следственно-оперативная группа зафиксировала факт умышленного повреждения объекта. Несмотря на инцидент, сбоя в графике движения поездов не произошло.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного управления совместно с коллегами из Центра по противодействию экстремизму УТ МВД России по Центральному федеральному округу установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Им оказался 16-летний москвич.

Выяснилось, что незадолго до случившегося в мессенджере с юношей связались мошенники, которые запугали его тем, что его родителям грозит тюремный срок. Под воздействием психологического давления подросток приобрел в магазине легковоспламеняющуюся жидкость, прибыл на указанный участок Московской железной дороги и совершил поджог.

Следователем ЗМСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.