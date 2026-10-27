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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Ученые создали имплантат, который ускоряет восстановление тканей

Российские и китайские ученые (НИТУ МИСиС, ТПУ и коллеги из Китая) разработали биорастворимый имплантат - он ускоряет рост костей, нервов и сосудов. В материал встроены магнитоэлектрические частицы: под действием внешнего магнитного поля внутри возникает импульс, стимулирующий регенерацию. Провода и батарейки не нужны, а после лечения имплантат сам растворяется - операция для удаления не требуется, пишет "Наука".

Тесты показали: костная ткань формируется в 4,6 раза быстрее, число нервных волокон в зоне повреждения растет в 3,1 раза. Сейчас технология на доклинической стадии - для испытаний на людях нужны разрешения.

По словам доцента ТПУ Романа Чернозем, в экспериментах стимуляцию проводили ежедневно по 30 минут. В будущем процедуру можно будет делать дома с помощью компактного прибора. Срок службы имплантата регулируют за счет состава и параметров изделия: за две недели он теряет около 20 % массы, но скорость растворения можно подстраивать под задачу.

Ранее исследователи из Шэньчжэньского института передовых технологий разработали гидрогель, который меняет форму под действием света: достаточно один раз осветить его ближним инфракрасным светом - и материал остается активным до четырех недель.

Теги: ученые, имплантат, ткани


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