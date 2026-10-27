В Темрюкском районе пять семей получили новое жильё

В администрации Темрюкского района состоялось подписание договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда.

Счастливыми обладателями ключей от благоустроенных домов стали пять молодых людей. Ранее они состояли в очереди на получение жилья в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

Новое жилье для ребят расположено в хуторе Белый. Это дома на двух хозяев, построенные на небольших земельных участках по улицам Пушкина и Молодёжной. Жилые помещения полностью готовы к заселению: в них установлены современная сантехника, плиты и приборы учёта.

С важным событием новоселов поздравила заместитель главы муниципалитета Ольга Дяденко. В торжественной обстановке она вручила молодым людям ключи от их нового жилья, пожелав счастья и благополучия на новом месте, сообщает пресс-служба райадминистрации.