27 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор в отношении бывшего главы Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина

Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего главы Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина, сообщает "Ъ-Прикамье".

Дробинин признан виновным в даче взятки сотруднику Минобороны за решение вопроса о прекращении контракта с минстерством. Также суд посчитал доказанным факт кражи Дмитрием Дробининым 2 млн руб. с банковской карты однополчанина в зоне СВО. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он лишен права занимать определенные должности сроком на 10 лет.

Сам бывший чиновник вины не признал. В ходе прений гособвинение предложило приговорить его к 19 годам лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, Дмитрий Дробинин обвинялся в хищении средств в размере 500 тыс. руб. у некоммерческого фонда "Развитие", а также в получении взятки за решение вопроса по отмене демонтажа самовольно установленной автомойки. Весной 2025 г. он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Уголовное дело в отношении него было приостановлено. В ноябре Дмитрий Дробинин был задержан по подозрению в даче взятки за выдачу медзаключения, которое освободило бы его от дальнейшей военной службы.

Теги: Дмитрий Дробинин, штрф, Индустриалоьный район


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