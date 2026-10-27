МИД РФ расширил стоп-лист для британских представителей военных предприятий

МИД России сообщил о расширении российского "стоп-листа" в ответ на враждебный антироссийский курс Лондона. В него включены представители руководства британских военных предприятий, которые снабжают киевский режим вооружениями и военными технологиями, используемыми для ударов вглубь России. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что массированные поставки украинским формированиям ракетно-дроновых вооружений подчинены цели нанесения максимального урона России. Тезис о "оборонном дивиденде" для британского ВПК лишь прикрывает корыстный интерес частных компаний и их лоббистов. В МИД также указали, что средства, направляемые правительством на военные проекты, могли бы быть востребованы в гражданском секторе Соединённого Королевства, где усугубляются кризисные явления.

В "стоп-лист" вошли: генеральный директор Rotron Aerospace (участник проекта по разработке дальнобойных ракет Brakestop) Алекс Эдвард Хэд, главный военный советник компании Rotron Aerospace Кев Оливер, председатель Совета директоров Rotron Aerospace Джордж Замбеллас, генеральный директор MGI Engineering (участник проекта Brakestop) Роберт Майкл Гаскойн, исполнительный директор компании-производителя дронов Malloy Aeronautics Нил Эплтон, директор и один из основателей компании по производству разведывательных БПЛА Tekever UK Пол Уэбб, глава отдела технологий и информации BAE Systems Джулиан Фредерик Чарльз Крэкнелл.

В МИД подчеркнули, что работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия властей Великобритании будет продолжена.