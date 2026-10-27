Путин обсудил с президентом Ирана рост товарооборота и многополярный мир

На полях восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа состоялась беседа Президента России Владимира Путина и Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Открывая встречу, Путин отметил, что стороны уже обсудили ситуацию в регионе, которая не может не вызывать обеспокоенности.

"Мы соседи, у нас много общих интересов, мы стараемся их все реализовать. Надеемся, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе", — сказал российский лидер. Он также подчеркнул, что Россия выполняет все обязательства по совместным проектам.

По словам Путина, за восемь месяцев текущего года российско-иранский товарооборот вырос на 10,4%. Продолжается строительство АЭС "Бушер". Число иранских студентов в российских вузах приблизилось к 10 тысячам. Кроме того, в конце сентября — начале октября в Москве, Казани и Астрахани прошла серия мероприятий в рамках фестиваля иранской культуры.

Пезешкиан в ответ поблагодарил Путина за гостеприимство и поддержку по политическим и экономическим вопросам. Он отметил рост торгового сотрудничества и заявил, что после агрессивных шагов США в регионе всем стало понятно, что необходимо работать над формированием многополярного мира.

"Мы без США способны решать все наши проблемы, все региональные вопросы. Не надо надеяться на американскую помощь в регионе", — сказал иранский президент. Он также сообщил, что дал поручение решить вопрос об открытии корреспондентского пункта ВГТРК в Тегеране, и подтвердил готовность принять российских деятелей культуры для проведения фестиваля русской культуры в Иране.