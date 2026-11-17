Глава СКР взял на контроль расследование дела о смерти выброшенного на помойку младенца в Нижневартовске

Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту обнаружения тела новорожденного ребёнка в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

16 ноября 2026 года на территории мусороперерабатывающего предприятия в городе Нижневартовске обнаружено тело младенца.

По данному факту следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре расследуется уголовное дело.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, тело ребёнка обнаружил сортировщик на контейнерной ленте вечером в понедельник. Он сразу сообщил в полицию. В тот день в центр привозили мусор около 40 машин. По версии источника, у пока неустановленной жительницы Нижневартовска случились преждевременные роды, после чего она решила избавиться от новорождённого. Следственный отдел по городу Нижневартовску возбудил уголовное дело. Выясняется, каким образом тело оказалось на территории мусоросортировочного центра.