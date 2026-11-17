Швеция выделяет 71 миллион долларов на военную помощь Украине

Швеция выделяет 71 миллион долларов на военную помощь Украине, сообщают РИА Новости со ссылкой на минобороны королевства.

"Швеция выделяет дополнительное финансирование примерно на 720 миллионов шведских крон (71 миллион долларов - ред.) на многосторонние фонды и инициативы для поддержки обороны Украины", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства.

Как уточняет минобороны, средства будут направлены на поставку средств противовоздушной обороны и дальнего действия. Порядка 20 миллионов долларов выделяются на закупку американского оружия в рамках инициативы PURL, около 18 миллионов - на чешскую инициативу по поставке боеприпасов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.