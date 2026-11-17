Тела двух девочек-подростков найдены в Мамадышском районе Татарстана
Тела двух девочек-подростков найдены в Мамадышском районе Татарстана, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В Мамадышском районе во вторник обнаружены тела двух девочек 15-16 лет", - рассказал собеседник агентства.
Как сообщили агентству в следственном управлении СК РФ по Татарстану, следователи республиканского управления СК устанавливают все обстоятельства смерти несовершеннолетних. В ведомстве не сообщили подробностей инцидента.