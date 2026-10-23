Митрополит Тихон: Те, кто не относятся критически к ИИ, могут стать интеллектуальными дебилами

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон высказался о "гигиене мысли" и использовании в повседневной жизни искусственного интеллекта.

Использование искусственного интеллекта может привести к интеллектуальной деградации людей, если они не будут относиться к этому с должной критичностью. Об этом владыка Тихон заявил на Х конференции СберУниверситета про обучение и развитие "Больше чем обучение".

"Кто-то из тех, кто его (ИИ) создает, тот, кто правильно им пользуется, он действительно возрастает: и интеллектуально, и в своём опыте. А вот те, которые не знают, что такое гигиена мысли, вот тут – огромная опасность. Мы получим в ближайшее время – я это вижу уже сейчас – интеллектуальных дебилов. Люди, которые в совершенстве владеют искусственным интеллектом, всячески им пользуются, и сами при этом стремительно, стремительно деградируют", - цитирует РБК Тихона.