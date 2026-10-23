В КПРФ выдвинули кандидата на пост главы Первоуральска

Свердловское отделение КПРФ подало документы на регистрацию Дмитрия Дягилева кандидатом на пост главы Первоуральска. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального обкома партии.

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В КПРФ отмечают, что Дягилев – коренной житель города трубников, является ветераном боевых действий, успешным предпринимателем и ведет активную общественную деятельность. По мнению свердловских коммунистов, Первоуральску, погрязшему в коммунальных проблемах, необходим "свежий взгляд, не замутненный интересами крупных финансово-промышленных групп".

Как добавили в партии, в ближайшее время их кандидат представит свою предвыборную программу. Ожидается, что ее ключевыми пунктами станут решение застарелых коммунальных проблем города и повышение качества жизни уральцев.

Напомним, в июле прежний глава Первоуральска Игорь Кабец был отправлен в отставку. Решение об этом принял губернатор Свердловской области Денис Паслер.