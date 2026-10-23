В Прикамье подростка приговорили к шести годам воспитательной колонии за убийство учительницы

В Пермском крае вынесен приговор 17-летнему подростку, признанному виновным в убийстве учителя одной из школ. Об этом сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Напомним, 7 апреля 2026 года ученик школы №5, девятиклассник-второгодник, подкараулил на крыльце завуча, учителя русского и литературы Олесю Багуту и ударил ее ножом, когда педагог вышла, чтобы провести зарядку для старшеклассников в честь школьного праздника Дня здоровья. Нападавший убежал, но затем сам сдался полиции. Учитель умерла в реанимации. Подросток состоял на учете в полиции, учитель дважды подавала заявления в полицию из-за его действий. Было возбуждено уголовное дело.

8 апреля Свердловский районный суд Перми отправил девятиклассника в СИЗО. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, защита и мать просили о более мягкой мере.

Прощание с учительницей состоялось 9 апреля.