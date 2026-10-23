В Перми после вмешательства прокуратуры ребёнка участника СВО обеспечили бесплатным горячим питанием

Прокуратура Дзержинского района Перми провела проверку по обращению участника специальной военной операции. Об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

Установлено, что несовершеннолетнему ребёнку заявителя положена мера социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания в школе, где он обучается. Однако образовательная организация неправомерно отказала в получении этой льготы.

Для устранения нарушений прокуратура внесла директору школы представление. По результатам его рассмотрения права несовершеннолетнего восстановлены: ребёнок включён в список льготной категории и обеспечен горячим питанием.