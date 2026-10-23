В Темрюкском районе Краснодарского края модернизируют систему водоснабжения

В Темрюкском районе продолжается строительство новой линии водоснабжения. На текущий момент сварено 23 км трубопровода, уложено — 22,7 км. Общая протяжённость магистрального трубопровода составит 23,6 км. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков в своем канале в "Максе".

Параллельно ведутся сопутствующие работы: строятся камеры, прокладываются кабельные линии, выполняется разработка и обратная засыпка траншеи, проводится рекультивация полосы отвода, отметили в пресс-центре Темрюкского района.





Проект стартовал в декабре прошлого года при поддержке краевых властей. Необходимость замены обусловлена износом старой магистрали 1972 года постройки. Из‑за высокой аварийности, жители 15 населённых пунктов района регулярно сталкивались с перебоями водоснабжения. Реализация проекта позволит полностью устранить эту проблему.



