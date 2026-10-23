Во Владивостоке сиделка попала под "уголовку" по делу об истязании подопечной

Во Владивостоке 81-летняя пенсионерка пострадала от, предположительно, плохого обращения со стороны сиделки.

Ранее информация об этом появилась в соцсетях. Якобы сиделка систематически издевалась над 81-летней подопечной.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Прокуратура контролирует расследование, сообщает надзорное ведомство Приморского края.