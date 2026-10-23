В Темрюкском районе подведены итоги муниципального этапа краевого профессионального конкурса "Воспитатель года Кубани"

Победителем муниципального этапа краевого профессионального конкурса в Темрюкском районе признана Елена Сероштанова, воспитатель детского сада № 7 города Темрюка. Теперь она будет представлять район на региональном этапе конкурса. Об этом сообщили в пресс-центре администрации Темрюкского района.

Призёрами также стали Людмила Гладышева, воспитатель городского детского сада № 12, и Екатерина Копонева, воспитатель детского сада № 5.

За звание лучшего педагога боролись 12 воспитателей из разных дошкольных учреждений района.

Во время конкурсных испытаний участники демонстрировали свои профессиональные достижения, делились эффективными методиками обучения и показывали навыки разработки и проведения развивающих занятий.

В финал вышли пять лауреатов. На очном этапе они представили свои проекты и обсудили тенденции развития дошкольного образования в рамках конкурсного испытания "Образовательный форсаж".